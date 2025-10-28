AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 25 milyon lira Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini açıkladı. “Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır.” denildi.

Balıkesir depreminin ardından AFAD’dan 25 milyon TL ödenek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini duyurdu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Balıkesir’de meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliğine 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz milletimizin yanındadır.” ifadelerine yer verildi.

Deprem sonrası hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları sürüyor

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin 507 personel ve 250 araç ile sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Deprem nedeniyle 3’ü daha önce ağır hasarlı olan toplam 4 yapı yıkılmış, can kaybı yaşanmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerle yaralanan 26 vatandaşımızın tedavileri tamamlanmış ve taburcu edilmiştir.” denildi.

Bakan Yerlikaya Sındırgı’da koordinasyon toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından gece saatlerinde Sındırgı’ya giderek AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve yerel yöneticilerle birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Yerlikaya, hasar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada, milletimizin yanındadır.” ifadelerini kullandı.

Barınma ve yardım faaliyetleri başlatıldı

AFAD açıklamasında, depremden etkilenen vatandaşlar için cami, okul ve spor salonlarının barınmaya açıldığı ve şu ana kadar 82 kişinin bu alanlarda misafir edildiği belirtildi.

Ayrıca, Sındırgı’ya 19 bin 432 battaniye ve 100 yaşam konteyneri sevk edildi.

Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından kumanya, çorba, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımı yapıldığı bildirildi.

AFAD ve bakanlık ekipleri sahada

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki üst düzey heyet, gece saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmaları yerinde koordine etti.

Toplamda 1551 personel ve 506 araç afet bölgesinde görev yapıyor.

“Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır”

AFAD’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: