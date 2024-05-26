Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, yaşadıkları acıların sorumlularının yargılanması için "Adalet Nöbeti" başlattı. Ancak, polis depremzedelerin İnsan Hakları Anıtı önündeki eylemine müdahale etti.

Nöbetin Nedeni

Depremde 65 kişinin yaşamını yitirdiği Fuat Koku Sitesi'nde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet arayışıyla nöbet başlattı. Kaya'ya, aynı sitede 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Zeliha Ağırbaş da destek verdi. Depremzedeler, ihmaller nedeniyle yakınlarını kaybettiklerini, sorumluların yargılanmasını istediklerini belirtiyor.

Polis Müdahalesi ve Tepkiler

Polis, Kaya ve Ağırbaş'ı İnsan Hakları Anıtı önünden kaldırmaya çalıştı. Depremzedeler, pankart taşımadıklarını, sadece kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını gösterdiklerini söyledi. Polis müdahalesi sırasında arbede yaşandı, bir depremzede yaralandı. Zeliha Ağırbaş, "Hiç kimse gelmedi kurtarmaya. Türkiye'nin adaleti bu mudur?" diyerek tepki gösterdi.

Görüntü Alınması Engellendi

Polis, basın mensuplarının olayı görüntülemelerine de engel oldu.

Adalet Çağrısı

Depremzedeler, "Afet değil, katliam. Adalet istiyoruz" yazılı pankart açarak adalet taleplerini yineledi. Polis, pankartı indirmeleri yönünde baskı yaptı ve depremzedeleri uzaklaştırmaya çalıştı.