İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Asgari ücret dengelenmesi ile ilgili olarak eğer 28 bin liranın altında bir asgari ücret belirlenmesi söz konusu olursa, milleti açlığa ve sefalete mahkûm etmek, enflasyon karşısında inim inim inlemek durumuna getirecektir” dedi. Hükümetin 2025 asgari ücretini 24-25 bin liranın arasında düşündüğünü belirten Dervişoğlu, 20 bin lirayı geçen açlık ve 70 bin lirayı aşan yoksulluk sınırını hatırlattı.

İlk toplantısını geçen pazartesi gerçekleştiren işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta yapacak.

Partisinin il başkanlığı yeni hizmet binasının açılış töreni için Ordu’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 asgari ücreti, işçi, emekli, çiftçinin durumuyla ilgili konuştu.

İYİ Parti olarak, ortada bir seçim yokken kimin cumhurbaşkanı olacağından öte dertlerinin vatandaşın hâlinin ne olacağı olduğunun altını çizen Dervişoğlu, “İşçinin hâli ne olacak? Asgari ücret 17 bin 2 TL. Hükümetten beklenen yeni asgari ücret ise 24-25 bin liranın arasında diye düşünülüyor. Oysa bu memlekette açlık sınırı 20 bin lirayı, yoksulluk sınırı da neredeyse 70 bin lirayı aşmış durumdadır. İYİ Parti olarak biz asgari ücret belirlemesinde bütün parametreleri nazarı itibari işçinin hak ve hukukunu düşündüğümüz kadar, işverenin de durumunu düşünüp onu dengeleyecek bir asgari ücret önermesinde bulunduk. Şu anda bu milletin geçimini temin edecek bir miktar da zaten çıkarılamayacaktır. Bizim hesaplarımıza göre asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Hem işçi korunmalıdır hem de işverenin durumu burada dengelenmelidir. Asgari ücret dengelenmesi ile ilgili olarak eğer 28 bin liranın altında bir asgari ücret belirlenmesi söz konusu olursa, milleti açlığa ve sefalete mahkûm etmek, enflasyon karşısında inim inim inlemek durumuna getirecektir” diye konuştu.

“Emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı”

Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Dervişoğlu, “Bu emeklinin hali ne olacak? En düşük emekli ücreti 12 bin 500 lira. Bu ücretle emeklinin yaşamını sürdürebilmesi, tenceresini kaynatabilmesi, evinde huzurla oturabilmesi ve geleceğe dair yaşam garantisi içerisinde olduğunu hissedebilmesi mümkün değildir. 12 bin 500 lira ile geçinilir mi? En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalıdır. İYİ Parti kurulduğu günden beri bunu söylüyoruz. Hükümetin bütün bu söylediklerimizden kendisine bir pay çıkarmasını istiyoruz” dedi.

“Çiftçiye borcunuzu ödeyin”

Dervişoğlu, hükümetin çiftçiye olan borcunu ödemesi gerektiğini belirterek, “Çiftçinin, fındık müstahsilinin, fındıkçının hali ne olacak? Fındık bu bölge için sadece bir geçim kapısı değil, aynı zamanda da bir yaşam biçimidir. Ordulunun yaşama sevinci ne olacak? Bunun da üzerinde konuşup, bunun da üzerinde tartışmak lazım. Biliyorsunuz ki Türkiye’de milli gelirin en az yüzde 1’inin tarım kesimine teşvik ve destekleme olarak verilmesini kanun emrediyor. Türkiye’nin milli geliri 1 trilyon 200 milyar dolardır. Dolayısıyla çiftçiye verilmesi gereken destek bunun yüzde 1’i olduğuna göre 12 milyar dolardır. 12 milyar dolar demek, 420 milyar lira demektir. Ancak bu hükümet, bu zamana kadar çiftçiye 200 milyar lira bile vermemiştir. Hükümete sesleniyorum, çiftçiye olan borçlarınızı ödeyin” ifadelerini kullandı.

“Artık misafirlik bitti”

Dervişoğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin ise “Bilindiği üzere Suriyeli sığınmacı sorunumuz var. Esad rejiminin sonuna gelindiğine göre, Suriyeli sığınmacıların artık Türkiye’de kalmalarını icap ettirecek herhangi bir durum yoktur. Dolayısıyla artık Esad gitti, misafirlik bitti. Türkiye, bu konu ile ilgili derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırmalıdır. Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri teşvik edilmelidir” dedi.