Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ, 17 Ocak 2025 Cuma günü hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İzmir’in en popüler mekanlarından biri olan Ooze Venue, bu eşsiz konser için kapılarını saat 23:00’te açacak.

Pop müziğin güçlü sesi

"Canavar", "Okyanus" ve "Göremedim Bi de Sen Bak" gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinde zirvede yer alan Derya Uluğ, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle unutulmaz bir performans sergileyecek. Konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra sürprizlerle dolu bir gece vaat eden sanatçı, hayranlarına yeni yıla müzikle dolu bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.

Ooze Venue’de müzik şöleni

İzmir’in gözde eğlence mekanlarından Ooze Venue, yüksek ses ve ışık teknolojisiyle misafirlerine keyifli bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Bu muhteşem geceye katılmak isteyen müzikseverlerin erken bilet alımıyla yerlerini ayırtması öneriliyor.