Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği “Aklıma Bir Fikir Geldi” Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması'nda önemli başarılar kazandı. Yarışma, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından 14’üncü kez düzenlendi ve bu yıl “Korsanla Mücadele” temasıyla gerçekleştirildi. Leila Temirova birincilik ödülüne layık görülürken, Ahmad Alfathi Zahyawie Zubinof üçüncülük ödülünü kazandı.

DEÜ öğrencisinden birincilik

Leila Temirova, yarışmada birincilik ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, eseri uluslararası alanda da büyük takdir topladı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından verilen “National Award for Creativity” ödülüne layık görüldü. Fakülteden Ahmad Alfathi Zahyawie Zubinof ise üçüncülük ödülünü kazandı.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlardaki başarıları bizleri gururlandırmaya devam edecek" dedi. Rektör Yılmaz, ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla eğitim verdiğini, öğrencileri bilimden sanata her alanda desteklemeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

"Vizyoner öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Rektör Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin vizyoner öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, “Eğitimde önceliğimiz, araştıran ve üreten öğrenciler yetiştirmektir. Sanat ve bilimin başarısının temelinde güçlü bir vizyon yatar” dedi. Dereceye giren öğrenciler de yarışmaya katılımlarında kendilerine destek olan Fakülte yönetimi ve öğretim görevlilerine teşekkür etti.