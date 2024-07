Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ'nün uluslararası rekabet ve yükselişini sürmesi için başarılarını artıracaklarını ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre DEÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz'ın atanmasının ardından Senato Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Törende DEÜ rektörlüğünü vekaleten yürüten Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, görevi Prof. Dr. Yılmaz'a devretti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olduğunu belirtti

Görevleri sürecinde bu ligde kalabilmeyi başarmak için çalışmaları titizlikle sürdüreceklerini aktaran Yılmaz, "Burada çok nitelikli öğretim üyelerimiz var. Bu bizler için büyük bir şans ve el birliği ile görev süremiz boyunca başarılarımızı katlayacağız. DEÜ Türkiye'nin en saygın yükseköğretim kurumlarından birisi. Üniversitemiz için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Uluslararası rekabet ve yükselişimizin sürmesi için başarılarımızı artıracağız. Geliştirmeye ihtiyacımız olan alanlarda ise daha yoğun çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mahmut Ak ise DEÜ'nün geleceğinin aydın olduğunu dile getirerek, Prof. Dr. Yılmaz'a başarı diledi.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 senesinde Rize’de dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlayan Yılmaz, Doktorasını 1997 yılında University of Glasgow’da, Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak 2007 senesinde görev yapan Yılmaz, State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesidir.

Araştırma alanları arasında nöroendokrinoloji, nörobilim, üreme endokrinolojisi ve endokrin bozucular bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde 150 makale, ulusal dergilerde 18 makale yayınlamıştır ve çalışmaları 5000’den fazla atıf almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli bilimsel kongrede başkanlık yapmış ve sunumlar gerçekleştirmiştir.