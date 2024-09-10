İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu” paneli ve Türk Tarih Kurumu’nun arşivinden fotoğraflarla Batı Cephesi Sergisi, İzmirlilerin yoğun katılımıyla kutlandı. Etkinlikte tarihe ışık tutan sunumlar ve duygusal anlar yaşandı.

İzmir’in kurtuluşunu anmak için toplandılar

İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, İzmir İktisat Kongresi Merkezi’nde büyük bir katılımla başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Valiliği ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı günde, hem panel hem de arşivden fotoğraflarla Millî Mücadele dönemine dair sergi büyük beğeni topladı. Etkinlikte, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, İzmir Vali yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

DEÜ Rektörü Yılmaz: “Yaşasın Cumhuriyet!”

Panelin açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir’in kurtuluşunun önemini vurgularken, 9 Eylül’ün anlam ve değerini genç kuşaklara aktarma misyonlarına dikkat çekti. Yılmaz, konuşmasında, “Bu toprakların bize emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacağız. Yaşasın Cumhuriyet!” ifadeleriyle büyük alkış aldı.

Milli Mücadele dönemi fotoğraflarla anlatıldı

Etkinlikte, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Millî Mücadele’de Batı Cephesi” sergisi de yer aldı. Bu sergide, TTK arşivinden alınan ve Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’ndeki kahramanlıkları belgeleyen fotoğraflar, tarihe tanıklık eden İzmirlilere duygusal anlar yaşattı. Serginin açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, “İzmir halkının işgal yıllarında gösterdiği direniş, bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu” dedi.

Akademik perspektiften kurtuluş süreci

Panelin akademik kısmında, DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar başkanlığında gerçekleşen oturumda, önemli sunumlar yapıldı. Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mevlüt Çelebi, Millî Mücadele’nin Batı Cephesi’nden İzmir’in kurtuluşuna kadar olan süreci detaylı bir şekilde ele aldılar. Sunumlarda ayrıca İtalyan kamuoyunun İzmir’in kurtuluşuna yönelik tepkileri de tartışıldı.

Umudun Kumaşları: Bir 9 Eylül Hikayesi

Etkinlikler kapsamında DEÜ’nün hazırladığı “Umudun Kumaşları - Bir 9 Eylül Hikayesi” belgeselinin ilk gösterimi de yapıldı. Bu belgesel, 102 yıl önce İzmir’in kurtuluşu sırasında dikilen bir Türk bayrağının etkileyici hikayesini anlatarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Yüzüncü Yıl Kitaplığı açıldı

Kutlamalar çerçevesinde, Türk Tarih Kurumu’nun bağışladığı yaklaşık 1200 kitaptan oluşan Yüzüncü Yıl Kitaplığı da DEÜ’nün Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde açıldı. Bu kitaplık, tarih ve sosyal bilimler alanında önemli bir kaynak olarak üniversite öğrencilerine hizmet verecek.