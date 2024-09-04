Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), su kaynaklarının dijital teknolojilerle akıllı yönetimini hedefleyen "WATERLINE" projesiyle, çevresel sürdürülebilirlik ve su yönetimi alanında önemli bir adım atıyor. Avrupa Birliği destekli bu proje, DEÜ'nün uluslararası arenada da güçlü bir aktör olmasını sağlayacak.

Dijital su yönetiminde DEÜ’nün rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), temel çıkış noktası "dijital su yönetimi" olan WATERLINE isimli sürdürülebilirlik projesiyle geleceğe yön vermeye hazırlanıyor. Bu proje, su kaynaklarının verimli kullanımı, bu konuda farkındalık oluşturulması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması adına büyük bir adım olarak görülüyor. WATERLINE projesi, DEÜ'nün Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) katılımıyla, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa Programı bünyesinde destekleniyor.

İklim değişikliği ve dijital çözümler

Proje, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan projede, geleneksel su yönetimi uygulamalarının ötesine geçilerek, modern kontrol sistemleri, yazılımlar ve bilgi-iletişim teknolojileri gibi gelişmiş dijital uygulamalar kullanılacak.

Dijital dönüşümün önemi

WATERLINE projesinin ulusal yürütücüsü Prof. Dr. Ali Gül, bu projenin su kaynaklarının dijital teknolojiler üzerinden akıllı yönetimini destekleyen bir çerçeve sunduğunu belirtiyor. Gül, projenin ülkemizin dijital dönüşüm planlama önceliklerine ve DEÜ'nün uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti. Bu proje kapsamında, dijital teknoloji destekli yüksek öğretimin geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve dijital su yönetimi konusunda yetkin mühendis, araştırmacı ve yönetici yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Disiplinler arası iş birliği

Proje, disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olarak öne çıkıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülen projeye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra, İşletme Fakültesi'nden de akademisyenler katkı sağlıyor. Bu çeşitlilik, projenin çok yönlü bir perspektif kazanmasına olanak tanıyor.

Uluslararası eğitim programı ve sanal gerçeklik

Proje kapsamında, uluslararası bir lisansüstü dijital su eğitimi programı müfredatı oluşturuldu. Bu müfredat, dijital dönüşüm odaklı uygulamalar ve sanal gerçeklik araçlarıyla desteklendi. Exeter Üniversitesi Araştırmacısı Dr. Matt Johns, projenin sanal gerçeklik yazılımı geliştirme ve su kaynakları yönetimine yönelik eğitim programlarındaki dijital dönüşüm deneyimlerini DEÜ'ye aktardıklarını belirtiyor. Dr. Johns, bu kapsamda gerçekleştirilen kapasite geliştirme çalıştaylarıyla su sistemleri eğitimi için sanal gerçeklik ortamlarında uygulamalar geliştirdiklerini ifade etti.