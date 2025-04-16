Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalpten çıkan ana damarda yırtılma tespit edildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hastane yönetiminden Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bahçeli, hastaneden bilgi aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden detaylı bilgi aldı. Bahçeli’nin Önder’in sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Kemal Memişoğlu: “Ana damarda yırtılma var”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sırrı Süreyya Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.”

Saruhan Oluç: “Ağır bir kriz atlattı”

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da Halk TV’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef ağır bir kriz atlattı. Doktorlardan haber bekliyoruz. Ameliyat uzun sürecek gibi görünüyor. Krizin nasıl başladığını bilmiyoruz. Süreç için yoğun bir tempodaydı, sağlığını zaman zaman aksattı ancak görevi çok önemsediği için yapıyordu.”

Yoğun bakım süreci devam ediyor

Önder’in ameliyatının saatlerce sürebileceği, ardından da birkaç gün yoğun bakımda kalacağı belirtildi. Siyasi çevrelerden geçmiş olsun mesajları gelirken, hastane önünde bekleyiş sürüyor.