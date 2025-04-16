DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’in kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alındığını ve cerrahi müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Kemal Memişoğlu: “Ana damarda yırtılma var”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Önder’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sırrı Süreyya Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.”

Saruhan Oluç: “Ağır bir kriz atlattı”

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada Önder’in daha önce de kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve ameliyat sürecinin uzun süreceğini ifade etti:

“Maalesef ağır bir kriz atlattı. Doktorlardan haber bekliyoruz. Ameliyat uzun sürecek gibi görünüyor. Krizin nasıl başladığını bilmiyoruz. Süreç için yoğun bir tempodaydı, sağlığını zaman zaman aksattı ancak görevi çok önemsediği için yapıyordu.”

Hastane önünde bekleyiş sürüyor

Önder’in ameliyatı devam ederken, birçok siyasi ve sanat dünyasından isim hastaneye geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, Pervin Buldan ve DEM Parti eş başkanları gelişmeleri yerinde takip ediyor. Ameliyatın 5 saat süreceği ve sonrasında en az 3 gün yoğun bakımda uyutulacağı belirtiliyor.