Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci’yi MHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

İkinci ziyaret, bölgeyle İlgili görüşmeler ve hayır duası

MHP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Seyf Ebubekir Polat, Muhammet Casim ve Tarık Sulo Cevizci’nin, Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ettiği ifade edildi. Görüşmede, Suriye’deki mevcut durumla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu, ayrıca Bahçeli’nin ziyaretçilere hayır duası verdiği belirtildi.