Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Evren Salman yaşamını yitirdi.

Motosiklet kontrolden çıktı, genç sürücü yola savruldu

Kaza, Fethiye’nin Pazaryeri Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi’nde gerçekleşti. Ovacık yönüne seyir halinde olan 48 ARS 282 plakalı motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Evren Salman, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet savrularak yola düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç sürücü, ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.