Gürkan Karadağ, boks dünyasında yükselişini sürdürüyor. İzmirli şampiyon, 6 Ekim Pazar akşamı Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek olan büyük maç öncesinde hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Uzun yıllardır antrenman yaptığı İzmir Egekent Spor Kulübü’nde, günde üç kez ağır idman yapan Karadağ, bu mücadeleye hazır olduğunu ifade ediyor.

Bangkok'ta zorlu mücadele

Karadağ, yenilgisiz bir boksör olarak, dünya çapında tanınan Bangkok Lumpinee Boxing Stadium’da İtalyan rakibi Alessio Bisutti ile 10 raundluk bir maç yapacak. Bu karşılaşma, genç boksörün kariyerinde 8. profesyonel maçı olacak ve kazanması durumunda Boxrec’te ilk 50’ye girmesi için büyük bir fırsat sunacak. Karadağ’ın menajeri Seçkin Alcu, “Gürkan bu maçı kazanırsa, dünya boksunda kapılar açılacak,” diyor.

İzmir'de büyük bir organizasyon

Maç sonrası, İzmir’de geniş katılımlı bir boks organizasyonu düzenlemek için çalışmalar yürüten Gürkan Karadağ, “Yaşadığım şehirde görkemli bir boks müsabakası yapmayı çok isterim. Sponsorlarla anlaşıp önemli sporcuları buraya getirmeyi düşünüyoruz,” ifade etti.

Unvanlarıyla dikkat çekiyor

Karadağ, bugüne kadar UBA Asya Şampiyonluğu, WJF Dünya Ağır Sıklet Altın Kemeri, Türkiye Boks Komisyonu Akdeniz Şampiyonluğu, F5 Şampiyonluğu Altın Kemeri, UBO Avrupa Altın Kemeri ve son olarak UBO Dünya Şampiyonluğu gibi birçok unvan kazandı. Şimdi ise WBC ve ABF şampiyonu Bisutti ile UBO Continental unvanı için ringe çıkacak.