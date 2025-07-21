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Ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Öte yandan, yangında 30 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışması sonlandırıldı.

İzmir Gibi İddianame

Uşak'ta çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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