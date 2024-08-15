Aydın'ın Didim ilçesinde, hastalardan usulsüz para aldığı öne sürülen bir doktor ve medikal ürün satıcısı gözaltına alındı. Şüpheliler, usulsüzlükleri nedeniyle tutuklandı.

Didim Devlet Hastanesi'nde usulsüzlük iddiası

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz doktoru M.Ç’nin hastalardan usulsüz şekilde para aldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, hastalarla yapılan görüşmelerde M.Ç’nin burun estetiği ameliyatları için hastalardan hastane ve medikal malzeme ücretleri dahil yaklaşık 30 bin lira talep ettiğini belirledi.

Hastalara makbuz veya fatura teslim edilmemiş

M.Ç’nin hastaları ameliyat için gerekli malzemeleri almak üzere medikal ürünler satan E.Ö’ye yönlendirdiği, hastaların burada 6 ila 20 bin lira arasında ödeme yaptıkları ve kredi kartıyla ödeme kabul edilmediği tespit edildi. Ayrıca, hastalara herhangi bir fatura veya makbuz verilmediği ve malzemelerin teslim edilmediği belirlendi.

Doktor ve medikal ürün satıcısı tutuklandı

Yapılan operasyon sonucu, doktor M.Ç, medikal ürün satıcısı E.Ö ve iki çalışanı gözaltına alındı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi. M.Ç ve E.Ö, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.