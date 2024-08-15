Lockheed Martin tarafından üretilen 5. nesil savaş uçağı F-35’in görünmezlik özelliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı, uçağın radarlara yakalanmamasını sağlayan malzeme konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kırlıkovalı, “Eğer bizim malzemeyi kullanmazsanız F-35 uçamaz,” diyerek Türk mühendislerin bu projedeki kritik önemini vurguladı. 18 yıldır F-35’lerin tek tedarikçi firması olduklarını belirten Kırlıkovalı, “Lockheed Martin, mevcut sisteme çok güveniyor. F-35’in görünmez olabilmesi için geliştirdiğimiz ürün, projenin vazgeçilmez bir parçası,” şeklinde konuştu.

F-35’in görünmezlik teknolojisi

Kırlıkovalı, F-35’lerde bulunan yaklaşık 80 bin metal vida ve bu vidaların görünür radarda tespit edilmesinin önüne geçmek için geliştirdikleri özel malzemeyi tanıttı. “Bizim malzemeyi koymaları lazım. Ondan sonra uçabilirler,” diyen Kırlıkovalı, görünür radarda tespit edilen parçaların nasıl görünmez hale getirildiğini şu sözlerle açıkladı: “Bütün bu vidalar tek tek tıkanır. Radar ışınları uçağa çarptığında emilir ve geri dönmediği için uçak görünmez olur.”

Türk mühendislerin rolü

Ergün Kırlıkovalı’nın F-35 üzerindeki çalışmaları, Türk mühendislerinin uluslararası savunma projelerindeki önemini gözler önüne seriyor. Kırlıkovalı, “18 senedir bu ürünü üretiyoruz ve şu anda bulunduğumuz noktada tek tedarikçiyiz,” diyerek Türk mühendisliğinin başarısını kutladı.

Bu gelişmeler, Türk mühendislerin savunma sanayisindeki etkisini ve katkısını bir kez daha kanıtlıyor. F-35’lerin görünmezlik teknolojisi, sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda uluslararası arenada Türk mühendisliğinin takdir toplamasını sağlayan bir örnek olarak öne çıkıyor.