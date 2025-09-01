30 Ağustos Zafer Bayramı resmi kutlamaları kapsamında Dikili Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Tören sonrasında Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Dikili Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif İpek, Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul ettiler.

Dikili Belediyesi’nce düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşü’nde siyasi parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Dikilili bir araya gelerek tek yürek oldu. Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayıp 75. Yıl Parkı’nda sona eren yürüyüşe çok sayıda vatandaş balkonlardan Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile destek verdi.

75. Yıl Parkı’nda gerçekleşen konserde sahne alan Grup Destan sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bayram sevincini coşkuyla yaşadı.

“30 Ağustos Zaferi, milletin kendi egemenliğini hiçbir güce teslim etmeyeceğini açıkça göstermiştir.”

30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine giden en kritik eşik olduğunu belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yaptığı konuşmada “ 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi yalnızca askeri zafer değil, bir halkın kendi geleceğine karar verip sahip çıkmasıdır. Milletimiz büyük yokluklar içinde verdiği olağanüstü mücadeleyle yalnızca işgali sonlandırmamış aynı zamanda kendi kaderini tayin ederek büyük zafere ulaşmıştır. Bu büyük zafer, milletin kendi egemenliğini hiçbir güce teslim etmeyeceğini açıkça göstermiştir. Cumhuriyetin temelleri, bu mücadeleyle atılmış, tam bağımsızlık ilkesine dayanan yeni bir devletin kuruluş yolu açılmıştır. Bugün aradan geçen yüz üç yıla rağmen, bu zaferin taşıdığı anlam eksilmemiştir. Demokrasiye, eşitliğe, hukuka ve halk iradesine dayalı bir Cumhuriyetin değerlerini korumak hepimizin sorumluluğudur. Biliyor ve inanıyoruz ki, Büyük Türk Milleti Ata’sının emaneti olan Laik Cumhuriyeti ilelebet koruyup, gelecek kuşaklara aktararak sonsuza dek yaşatacaktır. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm yol arkadaşlarını, bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı özlem ve rahmetle anıyor. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşasın bize bu güzel Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın tam bağımsız laik Türkiye Cumhuriyeti! ” diyerek tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.