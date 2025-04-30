29 Nisan Dünya Dans Günü, Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Farklı yaş gruplarından dansçıların sahne aldığı etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte, belediyenin kursiyerlerinin yanı sıra çeşitli misafir ekipler de sahne aldı.

Renkli yürüyüşle başladı

Kutlamalar, Dikili Belediyesi Bando Takımı’nın eşliğinde Atatürk Meydanı’nda toplanan dans topluluklarının 75. Yıl Parkı’na gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, etkinliğe renkli bir başlangıç sundu.

Birbirinden farklı dans gösterileri sahnelendi

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslara katılan dansçılar ile konuk ekiplerin sahnelediği gösteriler arasında;

Bale

Halk Oyunları

Hip Hop ve K-Pop

Belly Dance

Latin Dansları (Tango, Vals)

Işıklı Poi Dansı

Fiesta-Macarena

Serbest Danslar Finali yer aldı.

Gösteriler izleyicilerden büyük alkış alırken, etkinlik boyunca dansın birleştirici ve iyileştirici gücü vurgulandı.

Başkan Adil Kırgöz: “Yaşasın dans, yaşasın dayanışma”

Etkinlikte konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Dans Günü’nü kortejimizle, müziğimizle ve sahnedeki ışıldayan performanslarla kutladık. Minik zeybeklerden tango yapan çiftlere kadar herkes dansın coşkusunu yaşattı. Dansçılara, eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın Dans, Yaşasın Dayanışma!”