Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Yazılı açıklama yapan Doğruyol:

"21 şubat 2025 tarih ve 32820 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre, 6 Mayıs 2025 tarihinden itibaren aile hekimlerine kayıtlı vatandaşların aile hekimleri ikamet adreslerine göre güncellenerek, ikametlerine en yakın aile hekimliği birimlerine aktarılacaklar. Bu güncellemeden en fazla etkilenecek olan kesimin başka illerde öğrenim gören öğrenciler, yazın yazlık bölgelerinde yaşayan vatandaşlar ve geçici mevsimlik işçilerin olması bekleniyor. Bu güncellemeyle, bazı aile hekimlerimize kayıtlı nüfus sayısı artarken, bazı aile hekimlerimizde ise kayıtlı nüfus sayısının düşeceği öngörülmektedir" dedi.

Kontrol edin!

e-nabız üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatan Doğruyol, " Halihazırda aile hekimi başına düşen kayıtlı kişi sayısı ortalaması 2 bin 942 kişidir. Sağlık Bakanlığının çalışmaları kapsamında bu sayının 2028 yılına kadar 2 bin 500 kişiye düşürülmesi de hedeflenmektedir. Yapılan güncellemeye göre aile hekimi değişen vatandaş 1 ay içinde önceki aile hekimliği birimine dönebilecek. Vatandaşlar e-Devlet veya e-Nabız şifresiyle giriş yaparak önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecekler" ifadelerini kullandı.