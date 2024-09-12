Dışişleri Bakanlığı, İşgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerekli işlemlerin tamamlandığı ve cenazenin yarın Türkiye’ye ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz.”