Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, görevleri sırasında buldukları, içinde 30.000 TL nakit para ve ziynet eşyaları bulunan çantayı sahibine ulaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür plaketi verdi. Gece vardiyasında bulunan işçiler, buldukları çantayı Anafartalar Polis Merkezi'ne teslim ederek, örnek bir dürüstlük sergiledi.

Örnek Duruş: Dürüst ve vicdanlı çalışanlar

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hakan Kartal, Ersin Polat ve Yüksel Yıldız, Kemeraltı’nda buldukları para dolu çantayı hiç düşünmeden polise teslim etti. Başkan Mutlu, bu örnek davranışlarından dolayı işçileri makamında ağırladı ve emekçilerle gurur duyduğunu belirtti. Başkan Mutlu, “Çalışanlarımızın adil ve vicdanlı duruşları, Konak Belediyesi'nin topluma sunduğu değerlerin bir yansımasıdır,” dedi.