Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetini hedef aldığı saldırıyı güçlü ifadelerle kınadı. Bakanlık açıklamasında Türkiye’nin, saldırı karşısında Katar’ın yanında olduğu vurgulandı.

İsrail Doha’da Hamas heyetini hedef aldı

İsrail güçleri, Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Gazze’de ateşkes için görüşmeler yapan Hamas heyetinin hedef alındığı bildirildi. Yedioth gazetesi, Hamas liderleri Halil el Hayye ve Halid Meşal’in öldürüldüğünü öne sürdü. Hamas ise el Hayye’nin saldırıda hedef alındığını doğrularken ölüm iddialarını yalanladı.

Ankara’dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı “alçakça” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir” denildi.

Türkiye Katar’ın yanında

Bakanlık, İsrail’in saldırısının bölgedeki barışı sabote ettiğini belirtti. Açıklamada, “Bu saldırı, İsrail’in terörizmi bir devlet politikası haline getirdiğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” ifadeleri kullanıldı.