Konak Belediyesi, Harmandalı Atık Depolama Alanı’nın yargı kararıyla kapatılmasının ardından çöp toplama hizmetlerinde yaşanan gecikmelere ilişkin açıklama yaptı. Belediye, sorunların aktarma istasyonlarındaki beklemelerden kaynaklandığını belirtti.

Belediye açıklamasında, günlük olarak toplanan evsel atıkların aktarma istasyonlarına taşındığını, buradan da depolama alanına gönderildiğini ifade etti. Ancak Harmandalı’nın kapatılmasının ardından sürecin aksadığı ve araçların uzun süre beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.

“Sorumluluk bizde değil”

Açıklamada, çöp toplama araçlarının aktarma istasyonlarında bekleme sürelerinin uzadığına dikkat çekildi. Bu durumun saha çalışmalarını geciktirdiği belirtilirken, sürecin belediyenin yetki alanı dışında olduğu vurgulandı.

Çözüm için kurumlara çağrı yaptı

Belediye, yaşanan aksaklıkların çözümü için ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını duyurdu. Açıklamada, “Kentin yeni çöp depolama alanı ihtiyacının acilen çözülmesi gerekiyor” ifadesi kullanıldı ve tüm siyasi kurumlara destek çağrısı yinelendi.

Konak Belediyesi'nin yaptığı açıklama şöyle:

Gün içerisinde toplanan evsel atıklar, rutin olarak belirlenen aktarma istasyonuna ulaştırılmakta ve buradan depolama noktasına sevk edilmektedir.



Ancak Harmandalı Atık Depolama Alanı’nın yargı kararıyla kapatılmasının ardından yetki ve sorumluluğumuzda olmayan transfer sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle hizmetlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir.



Özellikle çöp toplama araçlarımızın aktarma istasyonunda bekleme sürelerinin uzaması, saha çalışmalarımızda aksamaya yol açmakta ve atık toplama hizmetimizin zamanında gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır



Sorunun akıbeti için ilgili kurumlarla sürekli iletişim halinde olduğumuzu belirtir, yaşanan mağduriyetten dolayı gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.



Kentin yeni çöp depolama alanı ihtiyacının biran evvel çözüme kavuşturulmasını diliyor ve siyasetin tüm kurumlarına destek çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.