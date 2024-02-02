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Tedavi altına alınan Kanak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan Çiçek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiçek, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kanak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayapınar ilçesi çevre yolunda tartıştığı Dilan Kanak'ı (25) başından tabancayla vuran Veysi Çiçek'in (35) kendi kafasına da ateş açtığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.