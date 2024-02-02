İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)’nin "Yüzde yüz uzlaşı" ilkesiyle hayata geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabının temeli atıldı. Temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ege Mahallesi sakinleri katıldı.

"DAİMA YERİNDE DÖNÜŞÜM"

Temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kentsel dönüşüm seferberliğimizin en büyük adımlarından birisini attığımız bu tarihi günde sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Biz bu yola çıkarken İzmir'e bir söz verdik. Dedik ki; ‘İzmir'i güvenli yapılara ve sağlıklı altyapıya kavuşturacağız.’ Üç temel ilkeye dayanarak eşi benzeri görülmemiş bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattık. Daima yerinde dönüşüm, yüzde 100 uzlaşı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğü ilkeleriyle hareket ettik. Bugün, bu üç ilke üzerinde yükselen Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında, yeni konutlarımızın temelini atıyoruz” diye konuştu.

GÜVENLİ YAPI STOĞU

Ege Mahallesi’nin İzmir'in en kritik kentsel dönüşüm noktalarından biri olduğuna belirten Soyer, “Yedi hektarlık dönüşüm alanımızda ilk etapta 700 bağımsız birim olmak üzere toplamda 1800'ün üzerinde hane inşa ediyoruz. Doların tavan yaptığı, maliyetlerin her geçen gün katlanarak arttığı böyle bir dönemde, İzmir'i hak ettiği güvenli yapı stoğuyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Ege Mahallesi’nde 494 milyon, Örnekköy’de 1 milyar 430 milyon, Gaziemir’de 470 milyon, Uzundere’de 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere yaklaşık 4 milyar 860 milyon lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. İzmir’in 6 bölgesinde 8 etap halinde, 820 bin metrekarelik dev bir alanda şehrimizin depreme dayanıklı, yeni mahallelerini kurduk. Kurmaya devam ediyoruz” dedi.



YAŞAMI DA DÖNÜŞTÜRDÜK

Kentsel dönüşüm seferberliğiyle sadece evleri değil İzmirlilerin yaşamlarını da dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Soyer, “Kentsel dönüşüm mevzuatındaki tüm yetersizliklere rağmen binin üzerinde bağımsız birimin anahtar teslimini yaptık, 5 bin 560 bağımsız birimin ise yapım işlerini sürdürüyoruz. Bu yolda İzmir’in iş insanlarına da bir çağrıda bulunduk. Kurdukları kentsel dönüşüm yapı kooperatifleriyle bu sıkıntılı süreçte çağrımıza yanıt verdiler. Kentsel dönüşümü, kooperatif modeliyle buluşturarak dayanışmamızı büyüttük. Vatandaşlarımıza kendi binalarının müteahhidi olma şansını sunduk. Birlikte başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğiyle İzmir’de sadece evleri değil, vatandaşlarımızın yaşamlarını da dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

SOYER'DEN SULUKULE HATIRLATMASI

İstanbul Sulukule’deki kent dönüşüm sürecini de hatırlatan Soyer, "Bu ülkede kentsel dönüşüm denince akla gelen ilk yerlerden biri İstanbul, Sulukule’dir. Sulukule İstanbul’da Roman vatandaşlarımızın en yoğun nüfusa sahip olduğu yerlerden biriydi. Biriydi diyorum… Çünkü, 2000’li yılların ortalarında Sulukule’deki Roman kardeşlerim kendi mahallelerinden acımasızca tecrit edildi. Doğdukları, büyüdükleri mahalle onlara çok görüldü. Evleri başlarına yıkıldı. Sulukule, buraya sonradan gelen zenginler arasında pay edildi. Bugünse biz İzmir’de Ege Mahallesindeyiz. Burası da Roman kardeşlerimin yoğun yaşadığı bir mahalle… Ne mutlu ki biz kimseyi bu mahalleden etmeden, kentsel dönüşümü Roman kardeşlerimizle birlikte güle oynaya gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim geçer akçemiz başka.Onların geçer akçesi rant. Bizim geçer akçemiz hak! İşte bu yüzde biz İzmir’de kimsenin ahını almadan yeniledik. İzmir’de kimsenin evini başına yıkmadık. Onlara sıcak bir yuva kurduk. Vicdanımız rahat, başımız dik” şeklinde konuştu.

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LAFA BAKILMAZ"

Soyer konuşmasının devamında ise "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, biz kentsel dönüşümü hiçbir zaman vitrini süslemek olarak görmedik. Bizim için kentsel dönüşüm, vatandaşlarımızın içinde güvenle yaşayabileceği evler inşa etmek demek. İzmir'in refahını büyütmek demek... Biz bu şehrin binalarını değil, geleceğini inşa ediyoruz. Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında bugün temelini attığımız çalışmalarımız, işte bu kararlılığımızın bir yansımasıdır. Projemiz, Ege Mahallesindeki vatandaşlarımıza ve tüm İzmir’e hayırlı olsun!” dedi.