UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Finali'nde Djurgarden ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Maçı hangi kanalda ve saatte izleyebileceğinizle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Djurgarden ve Chelsea Yarı finalde karşı karşıya

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Finali kapsamında, İsveç temsilcisi Djurgarden ile İngiliz kulübü Chelsea 1 Mayıs 2025'te karşı karşıya geliyor. Bu heyecan verici mücadele, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Maçın yayın saati, platformları ve diğer detaylar ise merak ediliyor.

Djurgarden ve Chelsea yarı final maçı bilgileri

Tarih: 01 Mayıs 2025, Perşembe

Saat: 22:00

Yayıncı Kanal: tabii Spor (kanal(lar) üzerinden şifreli yayın)

Yayın Platformları: Turkcell TV+ (75 numaralı kanal), Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

Djurgarden – Chelsea maçı nerede oynanacak?

Bu kritik UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final maçı, Stockholm'de bulunan Tele2 Arena Stadyumu'nda yapılacak. Bu stadyumda oynanacak karşılaşma, her iki takımın da Avrupa'daki şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmalarını sağlayabilir.