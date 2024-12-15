Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından yayılan yanlış bilgilere karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları olduğu iddiasıyla dezenformasyon içerikleri paylaştı.

Dezenformasyonun hedefi kamuoyu manipülasyonu

DMM, terör örgütleri tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekerek, bu tür paylaşımların kamuoyunu provoke etmek amacıyla yapıldığını belirtti. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edilen açıklamaları veya ifadeleri kesinlikle doğru değildir" ifadeleri kullanıldı. Bu tür asılsız paylaşımların, toplumda karışıklık yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

Vatandaşlar uyarıldı: Dezenformasyona itibar etmeyin

DMM, sosyal medya kullanıcılarını dezenformasyona karşı dikkatli olmaya ve bu tür manipülasyonlara itibar etmemeye çağırdı. Ayrıca, terör örgütlerinin halkı yanıltma çabalarının farkında olunması gerektiği ifade edildi.