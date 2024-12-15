İran’da, uzun süredir tartışmalara yol açan "Tesettür Yasası" tasarısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu. Bugünlerde yürürlüğe girmesi beklenen yasaya dair son gelişmeyi, İran Meclisi Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya verdiği açıklama ile duyurdu. Selimi, söz konusu yasanın önceki hükümet tarafından gönderildiğini ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği’nin, yasanın ilan sürecinin durdurulmasını talep ettiğini belirtti. Selimi ayrıca, bu yasa yerine hükümetin revize edilmiş yeni bir tasarıyı Meclis’e sunacağını söyledi.

Tesettür Yasası neyi kapsıyordu?

Reformistlerin ve muhalefetin sert eleştirilerine yol açan yasa tasarısı, özellikle kadınların başörtüsüne yönelik zorunluluk getiren maddeleriyle dikkat çekiyordu. İran’daki muhafazakar hükümet tarafından hazırlanan 72 maddelik yasa, başörtüsüne uymayan kadınları para cezalarıyla cezalandırmayı öngörüyordu. Bu cezalar, 71 dolar ile 2 bin 350 dolar arasında değişen miktarları kapsıyordu. Cezalarını ödemeyen kadınlar, devlet dairelerinden hizmet alamayacak, pasaport ve ehliyet gibi resmi belgeler alamayacaklardı.

Reformist tepkiler ve yasanın geri çekilmesi

İran Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında uzun süredir görüşülen yasa, 13 Aralık 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak özellikle reformist kesim, bu yasaya karşı ciddi tepkiler göstermiş ve söz konusu yasanın geri çekilmesi için çağrılar yapmıştı. Reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, yasa tasarısının engellenmesini istemişti.

Mahsa Emini olayı ve toplumsal tepkiler

Zorunlu başörtüsü yasası, 2022 yılında Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle patlak veren protestoların da önemli bir arka planını oluşturuyor. Mahsa Emini’nin başörtüsü kurallarını ihlal gerekçesiyle gözaltına alınması ve ölümünün ardından, İran genelinde geniş çaplı protestolar başlamıştı. Gösterilerde 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında Tahran gibi büyük şehirlerde, bazı kadınların başörtüsünü takmamaları, muhafazakar siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Bu durum, zorunlu başörtüsü yasa tasarısının tekrar gündeme gelmesine yol açmıştı.