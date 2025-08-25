Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Sert’in “İzmir Körfezi – Gediz Delta Alanında Potansiyel Ekolojik Riskin 210Pb ve 137Cs Sediment Tarihlendirme Metodu ile Değerlendirilmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK tarafından kabul edilen çalışmayı tebrik etti.

Gediz Deltası’nda çevresel riskler incelenecek

Proje kapsamında, İzmir Körfezi ve Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki Gediz Deltası’nda sedimentlerde biriken ağır metaller ve kalıcı organik kirleticilerin tarihsel birikimleri yüksek çözünürlükle incelenecek. Böylece delta ekosistemindeki potansiyel ekolojik riskler bilimsel verilerle ortaya konacak.

123 yıllık kirlilik geçmişi belirlenecek

Doç. Dr. Sert, “210Pb ve 137Cs sediment tarihlendirme yöntemi ile 1900–2023 dönemini kapsayan yaklaşık 123 yıllık kirlilik geçmişini detaylı şekilde ortaya koyacağız. Bu sayede geçmiş kontaminasyon olayları ve kirletici girişlerinin tarihsel kaydı oluşturulacak” dedi. Analizler, sedimentlerdeki hidrokarbon, pestisit, besin ve toksik elementleri de kapsayacak.

Koruma tedbirlerinin etkileri ölçülecek

Proje, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifleri kapsamında alınan çevresel önlemlerin etkilerini sediment kayıtları üzerinden gösterecek. Doç. Dr. Sert, “Elde edilen veriler, potansiyel ekolojik risklerin değerlendirilmesine ışık tutacak ve sürdürülebilir çevre yönetimi için karar vericilere somut bilimsel altyapı sağlayacak” diye ekledi.

Geniş bir araştırmacı ekibi görev alıyor

Projede Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Günseli Yaprak, Prof. Dr. Şule Aytaş, Prof. Dr. Sabriye Yuşan, Doç. Dr. Berkay Camgöz ve Doç. Dr. Hakan Savaş Sazak; Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ise Prof. Dr. Doğan Yaşar, Prof. Dr. İdil Pazı ve Prof. Dr. Derman Dondurur araştırmacı olarak görev yapıyor.