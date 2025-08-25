Bayındır ilçesine bağlı Ergenli mevkii Ilıca Barajı’nda 24 Ağustos 2025 günü saat 18.00 sıralarında bir kişinin boğulduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimi, AFAD ekipleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timleri bölgeye sevk edildi.

Dalgıçlar balçıklı zeminde arama yaptı

Balçık zemine sahip olduğu değerlendirilen barajda ekipler dalış yaparak arama çalışmalarına başladı. İzmir İtfaiyesi dalgıçları, yoğun çalışmanın ardından barajın yaklaşık 4 metre derinliğinde 15 yaşındaki B.Y.’nin cansız bedenine ulaştı.

Arama kurtarma ekipleri koordineli çalıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışma sonrası çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.