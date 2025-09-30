Kış ayları yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan doğal gaz ve elektriğe zam ihtimaliyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan açıklama geldi. Bakan, zam planı olmadığını duyururken devlet desteğinde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi.

"Kışa girerken zam düşünmüyoruz"

Habertürk TV canlı yayınına katılan Bayraktar, “Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz” dedi. Bakan, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki devlet desteğine dikkat çekerek, “Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğal gaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var” ifadelerini kullandı.

Devlet desteğine düzenleme sinyali

Bakan Bayraktar, doğal gazda sağlanan desteğin sürdürüleceğini ancak gelir durumu yüksek olanlar için yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirtti:

“Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. Ancak ay sonunda faturadan haberi bile olmayanların parasını devletimiz ödemesin istiyoruz.”

Bayraktar, elektrikte geçmişte yapılan düzenlemeyi hatırlatarak, desteğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahiplerine verileceğini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD ile LNG anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti kapsamında gündeme gelen ABD ile yapılan LNG anlaşmasına da değinen Bayraktar, Amerikan gazının uzun vadede Türkiye için avantajlı olacağını vurguladı:

“ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor ama Türkiye’ye gelene kadar sıvılaştırma ve taşıma maliyetleri ekleniyor. Buna rağmen 2027 yılından sonra Amerikan LNG’si en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline gelecek.”