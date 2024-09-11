Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası'nda gündeme dair soruları yanıtlayan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki destek politikalarının gelir gruplarına göre yeniden düzenleneceğini belirtti.

Bakan Bayraktar, doğalgazın Türkiye'nin tüm illerine ulaştırılması hedefinin başarıyla sürdüğünü vurgulayarak, “Şu an 81 ilimizde doğalgaz bulunuyor. Bu, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan temel bir ihtiyaç ve büyük oranda ithal ettiğimiz bir yakıt” dedi. Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin bu durumu bir nebze hafiflettiğini ancak uluslararası fiyat dalgalanmalarının hala büyük bir etkisi olduğunu ifade etti.

Destekler revize ediliyor: Gelire Göre Fatura Modeli

Bayraktar, salgın döneminden bu yana devletin doğalgaz ve elektrik faturalarına ciddi destek sağladığını hatırlattı. Ancak yüksek gelir grubundaki tüketicilerin, maliyet esaslı fatura ödemesinin daha adil olacağını belirtti. “Bugün 1000 liralık bir elektrik veya doğalgaz faturasının yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanıyor. Ancak, gelir seviyesi yüksek olan ve bu maliyeti karşılayabilecek durumda olan tüketicilere gerçek maliyetin yansıtılmasını daha uygun buluyoruz” diye ekledi.

Enerji fiyatları enflasyonla mücadelede kritik rol oynuyor

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enerji ithalatını azaltarak enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletme hedefinde olduklarını söyleyen Bayraktar, “Enerji fiyatlarındaki olası değişikliklerin enflasyona etkisini yakından takip ediyoruz ve Hazine ile Merkez Bankası'nın koordinasyonu ile bu süreci yönetiyoruz” dedi.