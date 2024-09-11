Yoğun yağışlar sonucunda kapanan Söke’ye bağlı Argavlı Mahallesi mevkiinde olumsuzluklar yaşandı. Dağlık alandan sularla birlikte gelen toprak ve çamur birikintileri ile atıklar karayolunda toplanırken; bölgede yolun bir bölümü trafik akışını etkiledi. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin tedbir aldığı ve bir süre trafiğe kapattığı karayolunda, Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şantiye ekipleri tarafından iş makineleri ile çalışma yapıldı. Ekiplerce karayolu temizlendi, biriken rüsubat alındı. Bölgede etkili olan sağanak yağışın tali yolda yarattığı su birikintilerine de yol açılarak tahliyesi sağlandı.

Söke Belediyesi ekiplerinin bölgede uyarısı yapılan sağanak yağışlara karşı teyakkuzda olduğunu ifade edildi. Vatandaşlara dikkatli olmaları ve acil durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri çağrısı yapılıyor.

