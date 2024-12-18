Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Türkiye’nin doğusunda kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle birçok köy yolu kapanırken Ardahan ve Artvin'den ilk kar tatili haberleri geldi.

Ardahan’da eğitim ve kamu çalışanlarına kar engeli

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle tatil

Meteoroloji İl Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Artvin ve çevresinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Valilikten yapılan açıklamada, Artvin il merkezi, köyler ve Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ile Murgul ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler ve engelli çocuğu bulunan personellerin de 18 Aralık Çarşamba günü idari izinli olacağı belirtildi.

Türkiye'nin doğusunda hayat durma noktasında

Kar yağışının etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji, bölgede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının etkisinin birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.