Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemini kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" belgesine göre, İstanbul Türkiye'nin tek "küresel il" olarak sınıflandırılırken Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli’nin bu potansiyele sahip olduğu belirlendi. Strateji, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu artırmayı, rekabetçiliği güçlendirmeyi ve ekonomik-sosyal toparlanmayı sağlamayı hedefliyor.

Küresel ekonomik entegrasyona odaklanıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan belgede, dijitalleşme ve mobilitenin artışıyla uluslararası ekonomik ve sosyal etkileşimlerin güçlendiği vurgulandı. Strateji kapsamında, Türkiye’nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirecek ve bölgesel gelişimi destekleyecek mekânsal tipoloji çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul: Türkiye'nin ekonomik ve kültürel merkezi

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en güçlü bağlantı noktası olan İstanbul, dış ticaret hacmi, dış hat yolcu trafiği ve finans-sigortacılık faaliyetlerinde ülkenin lideri konumunda. Ayrıca tescil edilen patentlerin ve yabancı uyruklu çalışanların büyük kısmı İstanbul’da yer alıyor. Ülke nüfusunun %18’ini barındıran İstanbul, küresel bir metropol olarak konumunu pekiştiriyor.

Potansiyel küresel iller

İstanbul’un ardından, küresel şehir potansiyeli taşıyan iller şöyle sıralanıyor:

Ankara: Patent sayısı, bilgi yoğun hizmet sektörleri ve finans-sigorta faaliyetlerinde İstanbul’un ardından ikinci sırada.

Patent sayısı, bilgi yoğun hizmet sektörleri ve finans-sigorta faaliyetlerinde İstanbul’un ardından ikinci sırada. Bursa: Orta-yüksek teknolojili üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Orta-yüksek teknolojili üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Antalya: Dış hat yolcu trafiği ve yabancı çalışan sayısında öne çıkıyor.

Dış hat yolcu trafiği ve yabancı çalışan sayısında öne çıkıyor. Kocaeli: Dış ticaret hacmi ve teknolojili sektörlerdeki çalışan sayısıyla dikkat çeken bir sanayi merkezi.

Dış ticaret hacmi ve teknolojili sektörlerdeki çalışan sayısıyla dikkat çeken bir sanayi merkezi. İzmir: Dış ticaret, finans ve bilgi yoğun sektörlerde güçlü bir performans sergiliyor.

Türkiye için stratejik hedefler

Bu illerin potansiyelini desteklemek amacıyla, bölgesel ve ulusal stratejiler devreye alınarak teknoloji üretimi, yabancı sermaye yatırımları ve nitelikli iş gücüne yönelik projeler hayata geçirilecek.