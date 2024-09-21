Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, akademik ve idari başarılarıyla dikkat çeken bir isim. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Çelik, uzun yıllardır ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde başladı. Lisans eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde Orta Doğu İktisadi Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Akademik kariyerinde hızla yükselen Çelik, 2019 yılında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde Profesör unvanını elde etti.

İdari görevleri

Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik’in idari kariyeri de akademik başarıları kadar dikkat çekicidir. 2009 yılında Beykent Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak başladığı idari görevlerinde, 2013 yılında Enstitü Müdürü, 2018’de Uluslararası İlişkiler Sorumlusu ve 2019’da Rektör Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2013-2024 yılları arasında ise Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttü. 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ise Doğuş Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı.

Akademik çalışma alanları

Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, makro iktisat, büyüme, enflasyon ve gelişme ekonomisi konularında derinlemesine çalışmalarıyla tanınmaktadır. Akademik yayınlarında, özellikle gelişen ekonomilerde büyüme dinamikleri ve enflasyon kontrolü üzerine yaptığı araştırmalarla bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Çelik, bu alanlardaki teorik ve pratik bilgisiyle ekonomi bilimine değerli katkılar sunmuştur.

Doğuş Üniversitesi’ndeki hedefleri

Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, Doğuş Üniversitesi rektörlüğü görevine atanmasıyla birlikte, üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik arenada daha da güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalar yapmayı planlıyor. Özellikle ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki akademik programların güçlendirilmesi ve üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılması hedefleri arasında yer alıyor.