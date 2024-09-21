Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle, 6 üniversiteye yeni rektör atamaları gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Doğuş Üniversitesi'ne atanan rektörlerin isimleri Resmi Gazete’de duyuruldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yeni rektör

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni rektörü, üniversitenin İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi olan Prof. Dr. Eyüp Debik oldu. Debik, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde almıştı. YTÜ'deki akademik kariyerinde, çevre mühendisliği ve sürdürülebilir teknolojiler üzerine çalışmalarıyla biliniyor.

İnönü Üniversitesi rektörü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, İnönü Üniversitesi'nde rektörlük görevine, üniversitenin rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Nusret Akpolat atandı. Akpolat, sağlık bilimleri alanında uzman olup, tıbbi patoloji dalında uzun yıllardır akademik çalışmalar yürütmekteydi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yeni rektörü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Ahmet Şengönül oldu. Şengönül, üniversitede daha önce de önemli idari görevlerde yer almış ve sağlık bilimleri alanında akademik çalışmalarıyla tanınıyor.

KTÜ rektörlüğüne yeniden atama

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) rektörlük görevine mevcut rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı yeniden atandı. KTÜ'de bir süredir devam eden tartışmalar, Çuvalcı’nın yeniden atanmasıyla son bulmuş oldu. Çuvalcı, makine mühendisliği alanında uzmanlaşmış olup, özellikle mühendislik teknolojileri üzerine çalışmalarıyla biliniyor.

Doğuş Üniversitesi rektörü

Doğuş Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik oldu. Çelik, mühendislik ve işletme alanlarında önemli çalışmalarıyla biliniyor. Ayrıca, üniversite yönetimi ve eğitim stratejileri üzerine deneyime sahip bir akademisyendir.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin yeni rektörü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin yeni rektörü olarak Prof. Dr. Fatma Aydın atandı. Akademik dünyada önemli bir yere sahip olan Aydın, bilimsel çalışmaları ve üniversite yönetimindeki deneyimi ile dikkat çeken bir isim.