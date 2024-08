Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Yeni Rektör Atandı

26 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden mazbatasını alan Yılmaz, resmi olarak dört yıllık görevine başlamış oldu.

“DEÜ’yü daha ileriye taşıyacağız”

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Rektör Yılmaz, yeni dönemdeki hedeflerini şu şekilde belirtti: “Araştırma Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmak, mevcut başarılarını artırmak ve eğitimde kaliteyi pekiştirmek üzerine çalışacağız. Ayrıca, YÖK’ün yükseköğretim vizyonuna uygun projeler gerçekleştireceğiz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri için teşekkür ederim.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın DEÜ’ye önemli katkılarda bulunacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz kimdir?

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Müdür olarak görev yapmış ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1971 yılında Rize’de doğan Yılmaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlamış, doktorasını 1997 yılında University of Glasgow’da yapmıştır. State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesi olan Yılmaz’ın araştırma alanları nöroendokrinoloji, nörobilim ve üreme endokrinolojisi gibi konuları kapsamaktadır. Uluslararası dergilerde 150 makale yayımlamış ve çalışmaları 6 binden fazla atıf almıştır. Ayrıca, Dünya Fizyoloji Birliği IUPS Akademi üyeliğine seçilmiştir ve Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Başkanlığı görevini yürütmektedir.