İnsanlık tarihindeki en büyük araba hırsızlığı

7 Nisan 1973, İsveç ve Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkileri başlattığı tarihtir. İsveç, 1975 yılında Pyongyang'a ilk büyükelçisini atayarak Kuzey Kore ile ilişkilerini daha da ileri taşıdı. Kuzey Kore'nin başında ise o dönem, ülkenin kurucu lideri olan Kim Il-sung bulunuyordu.

Volvo Anlaşması: Kuzey Kore'nin dolandırıcılık hamlesi

İsveç, Batı Avrupa'da Pyongyang'da büyükelçilik açan ilk ülke olarak, Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç aracılığıyla Kuzey Kore'ye büyük miktarlarda insani yardım göndermiştir. Bu süreçte, Kim Il-sung İsveç'ten 1.000 adet Volvo 144 marka araç almayı teklif etti. Aceleyle imzalanan anlaşma sonucunda araçlar Kuzey Kore'ye sevk edildi ve teslim edildi.

Ancak Kuzey Kore, bu araçların bedelini ödemeden yıllardır sessizliğini koruyor. İsveç ihracat kredi kurumu (EKN) sayesinde Volvo, bu ticaretten mali bir zarar görmemiştir. Ancak borç, İsveç devleti üzerine kalmış durumda.

İsveç'in naif çabaları ve Kuzey Kore'nin sessizliği

1974'ten bu yana her yıl, İsveç devleti Kuzey Kore'ye borcunu ödemesi için resmî talepte bulunuyor. Ancak Pyongyang yetkilileri, tebligatları getiren kargoculara kapılarını açmıyor. Bu durum, Kuzey Kore'nin 600 milyon İsveç kronu (SEK) bedelli orijinal anlaşmayı yıllar süren faiz ödemeleriyle birlikte 2,7 milyar krona (yaklaşık 280 milyon avro) çıkarmasına neden oldu. Şanslıysanız, Kuzey Kore'de bu araçlardan bazılarını hâlâ yollarda görebilirsiniz.