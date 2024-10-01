İeü’den Türkiye’ye Örnek Olan Mentorluk Projesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) gençlerin kampüs hayatına uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Mentorluk Projesi’ bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. 9 yıldır devam eden proje, Türkiye’de birçok üniversiteye örnek olurken, yeni öğrencilerin kampüs yaşamına hızlı adapte olmalarına büyük katkı sağlıyor.

17 bin 300 öğrenciye ulaşıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2015 yılında başlattığı mentorluk projesi, her geçen yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Bu yıl, 447 öğrenci mentor olabilmek için başvurdu ve yapılan mülakatların ardından 191 mentor seçilerek eğitime alındı. Proje, üniversiteye yeni başlayan 2 bin 600 öğrenciyle mentorları buluşturdu. Mentor öğrenciler, yeni arkadaşlarına üniversitenin bölümleri, kampüs imkanları ve İzmir’in sunduğu olanaklar hakkında rehberlik edecek.

Mentor öğrencilere teşekkür

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, mentorluk projesine büyük destek veren öğrencilerle özel bir etkinlikte buluştu. Etkinlikte mentor öğrencilere teşekkürlerini sunan Abacıoğlu, “Mentorlarımız sayesinde her yeni öğrencimiz üniversite hayatına hızlı bir şekilde adapte oluyor. Bu proje sayesinde, kampüs yaşamında birçok genç daha mutlu ve başarılı bir başlangıç yapıyor” dedi.

Genişleyen aile ve pozitif enerji

İEÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi Koordinatörü Özge Kulaçoğlu, mentorluk projesinin öğrenci deneyimlerini geliştirdiğini ve üniversitenin büyüyen bir aile olduğunu belirtti. Kulaçoğlu, “Mentorluk projemiz kampüse yeni gelen öğrencilerin heyecanlarını yatıştırmak ve onların kampüsle daha hızlı uyum sağlamasına büyük katkı sağlıyor. Bu projeyle öğrenciler hem destek görüyor hem de mentor olduklarında başkalarına yardımcı oluyorlar. Bu olumlu enerji projemizin her yıl daha da büyümesine katkı sağladı” dedi.