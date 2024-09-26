Bugün itibarıyla (26 Eylül 2024, saat 09:30) serbest piyasada dolar 34.1659 TL’ye, euro ise 38.2353 TL’ye satılıyor. Döviz kurlarındaki değişimler ve dövizin yıllık performansı yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte dolar, euro ve sterlinin güncel kurları ve performanslarıyla ilgili son detaylar...

Güncel döviz kurları (26 Eylül 2024, 09:30 itibariyle)

Döviz Kuru Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Dolar (USD/TRY) 34.1459 34.1659 -0.01 09:29 Euro (EUR/TRY) 38.1251 38.2353 0.32 09:29 Sterlin (GBP/TRY) 45.5818 45.7514 0.33 09:29

Dolar Kuru: Bugünkü durum ve aylık/yıllık performans

Dolar, haftanın dördüncü işlem gününde güne %0.01 düşüşle başladı ve şu an 34.1659 TL’den satılıyor. Eylül ayının ilk gününe göre dolar, 0,06 TL artarak %0,18 değer kazandı.

Yılbaşından bu yana dolar, 29.7714 TL’den başlayarak 4.36 TL yükseldi ve %14.66 değer kazandı. Son bir yılda ise dolar, 27.2601 TL seviyesinden 34.1359 TL'ye yükselerek %25.22 oranında değer kazancı yaşadı.

Euro kuru: Aylık ve yıllık performans

Euro, bugüne %0.32 artışla başladı ve şu an 38.2353 TL’den işlem görüyor. Eylül başından itibaren euro 0,52 TL artarak %1,37 oranında yükseldi.

Yılbaşında 32.5562 TL seviyesinde olan euro, 38.1622 TL’ye ulaşarak %17,22 değer kazandı. Son bir yılda ise %32,37 oranında artış göstererek 28.8296 TL’den 38.1622 TL’ye çıktı.

Sterlin kuru: Aylık ve yıllık performans

Sterlin, bugüne %0,33 artışla başladı ve şu anda 45.7514 TL’den işlem görüyor. Bu ayın ilk gününden itibaren sterlin 0,93 TL artarak %2,08 oranında değer kazandı.

Yılbaşında 37.7568 TL seviyesinden başlayan sterlin, 45.6673 TL’ye çıkarak %20.95 oranında değer kazandı. Son bir yıl içerisinde ise %37.69 oranında bir artış gösterdi.

Dolar ve euro kurlarındaki değişim neden önemli?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Döviz fiyatlarındaki bu hareketlilik özellikle ithalat-ihracat dengesi, enflasyon ve faiz politikalarını doğrudan etkilemektedir. Ekonomik belirsizlik ve dış ticaretteki dalgalanmalar nedeniyle döviz kurları yakından izlenmektedir. Ayrıca, döviz fiyatlarındaki her küçük değişim, bireysel yatırımcıların ve şirketlerin döviz işlemlerinde büyük farklar yaratabilir.