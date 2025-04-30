İZDENİZ, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Alsancak Vapur İskelesi'nin güvenlik gerekçesiyle kapatılacağını, seferlerin Pasaport İskelesi üzerinden yapılacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz taşımacılığı şirketi İZDENİZ, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Alsancak Vapur İskelesi'nin geçici süreyle kapalı olacağını açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında alınan karara göre, 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak seferler Pasaport İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Alsancak İskelesi Valilik kararıyla kapatıldı
İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2025 Perşembe günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle İzmir Valiliği'nin talimatıyla Alsancak Vapur İskelesi kapalı olacaktır. Bu tarihte yapılacak tüm deniz seferleri Pasaport İskelesi'nden sürdürülecektir," denildi.
Yoğunluk olursa ek sefer yapılacak
İZDENİZ, 1 Mayıs günü iskelelerde yaşanabilecek yoğunluk ihtimaline karşı önlem alındığını da duyurdu. Açıklamada, "Yolcu yoğunluğu yaşanması durumunda yedek gemiler ile ek seferler planlanacaktır" ifadeleri yer aldı.
İZDENİZ tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Sayın Yolcularımız;
1 Mayıs 2025 Perşembe günü Gündoğdu Meydanında yapılacak 1 Mayıs İşçi Bayramı Mitinginde alınacak güvenlik önlemleri nedeniyle Alsancak Vapur İskelesi İzmir Valiliği'nin talimatı ile kapalı tutulacaktır.
1 Mayıs Perşembe günü Alsancak İskelesi yerine Pasaport İskelesi kullanılacak olup sefer tarifesi aynı şekilde Pasaport İskelesi'nden uygulanacaktır.
*İskelelerde yolcu yoğunluğu yaşanması halinde yedek gemiler ile ek seferler düzenlenecektir."
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