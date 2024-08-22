Pop müziğin genç ve yetenekli ismi Semicenk, 29 Eylül 2024 Pazar günü saat 21:00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Semicenk, güçlü vokali ve hit parçalarıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

İzmir’in en sevilen mekanlarından biri olan Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan bu özel konserde, Semicenk'in enerjik performansıyla müzikseverler keyifli anlar yaşayacak. Konser, Semicenk'in en popüler şarkılarını seslendireceği, coşku dolu bir atmosferde gerçekleşecek.