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Hastanede tedavisi süren baba Kökçü hayati tehlikesi atlatırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan doğalgaz servis görevlisi Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti.

Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın hâlde buldu.

İskenderun ilçesinde 12 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde üç ay önce yapımı tamamlanan G11 Blok'un ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Hatay 'da aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan doğalgaz servis görevlisi Mustafa Sağıroğlu ve inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz, tutuklandı.

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