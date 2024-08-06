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Kazada yaralanan 13 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar’dan Kayseri ’ye düğün e giden olan minibüs , Nevşehir-Avanos karayolu Göreme Kavşağı’nda karşı şeride geçerek otomobil le çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

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