Afyonkarahisar’dan Kayseri’ye düğüne giden olan minibüs, Nevşehir-Avanos karayolu Göreme Kavşağı’nda karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Acil yardım ve kurtarma çalışmaları
Olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.
2 yaralının durumu ağır
Kazada yaralanan 13 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA