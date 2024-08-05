Burdur'un doğal güzelliklerinden olan Salda Gölü, berrak suyu ve inci tanesini andıran bembeyaz kumları ile tarihe karışmak üzere.

Türkiye'nin Maldivleri olarak haberlerde sıkça söz edilen Salda Gölü'nde, son günlerde gözle görülür bir kararma ve su seviyesinde düşüş yaşanıyor.

Kumsaldaki magnezyum yoğunluğu sebebi ile bembeyaz görünen kumlar için NASA, "Ayakkabı ile bile basılmamalı" uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının sadece Türkiye için değil Mars'taki yaşanabilirlik olasılığının araştırılması için de uluslararası bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Ancak, gölde meydana gelen su çekilmeleri ve çevre kirliliği, bu doğal güzelliği adeta öldürüyor.

Salda Gölü'nü ziyaret eden insanlar, gölde yüzenler, kıyılarında fotoğraf çekinenler, yol yapım çalışmaları, araç trafiği... göl ve çevresinde artan ve Salda'nın ekosistemine zarar veren tüm hareketler, doğal yapıya zarar veriyor.

Uzmanlar, Salda Gölü'nün korunabilmesi için acil önlemler alınması konusunda vurgu yapıyor. Eğer gerekli önlemler alınırsa, gölün eski sağlığına kavuşabileceği de ihtimaller arasında.