Denizli ve ilçelerinde 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. benzin, motorin, ve LPG fiyatları ilçe ilçe listelendi.
Denizli’de akaryakıt fiyatları 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi. İl genelinde benzin, motorinı ve LPG fiyatları litre bazında açıklandı. Fiyatlar ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor.
İşte Denizli ve ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları:
Denizli ve ilçeleri güncel akaryakıt fiyatları (TL/Litre ya da TL/KG):
|İlçe
|Benzin
|Motorin
|LPG
|DENİZLİ (Merkez)
|46,46
|46,86
|26,89
|Acıpayam
|46,47
|46,87
|26,89
|Akköy
|46,45
|46,85
|26,89
|Babadağ
|46,45
|46,85
|26,89
|Baklan
|46,47
|46,87
|26,89
|Bekilli
|46,47
|46,87
|26,89
|Beyağaç
|46,49
|46,89
|26,89
|Bozkurt
|46,47
|46,87
|26,89
|Buldan
|46,45
|46,85
|26,89
|Çal
|46,46
|46,86
|26,89
|Çameli
|46,53
|46,93
|26,89
|Çardak
|46,47
|46,87
|26,89
|Çivril
|46,47
|46,87
|26,89
|Güney
|46,45
|46,85
|26,89
|Honaz
|46,46
|46,86
|26,89
|Kale
|46,48
|46,88
|26,89
|Pamukkale
|46,46
|46,86
|26,89
|Sarayköy
|46,45
|46,85
|26,89
|Serinhisar
|46,47
|46,87
|26,89
|Tavas
|46,47
|46,87
|26,89
Denizli genelinde motorin ve kurşunsuz benzin fiyatları birbirine oldukça yakın seyrediyor. İl genelinde ortalama benzin fiyatı 46,46 TL, motorin fiyatı ise 46,86 TL seviyelerinde. En yüksek fiyatlar Çameli ilçesinde görülürken, en düşük fiyatlar ise Babadağ ve Sarayköy'de kaydedildi.