Denizli ve ilçelerinde 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. benzin, motorin, ve LPG fiyatları ilçe ilçe listelendi.

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Denizli’de akaryakıt fiyatları 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi. İl genelinde benzin, motorinı ve LPG fiyatları litre bazında açıklandı. Fiyatlar ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor.

İşte Denizli ve ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları:

Denizli ve ilçeleri güncel akaryakıt fiyatları (TL/Litre ya da TL/KG):

İlçe Benzin Motorin LPG
DENİZLİ (Merkez) 46,46 46,86 26,89
Acıpayam 46,47 46,87 26,89
Akköy 46,45 46,85 26,89
Babadağ 46,45 46,85 26,89
Baklan 46,47 46,87 26,89
Bekilli 46,47 46,87 26,89
Beyağaç 46,49 46,89 26,89
Bozkurt 46,47 46,87 26,89
Buldan 46,45 46,85 26,89
Çal 46,46 46,86 26,89
Çameli 46,53 46,93 26,89
Çardak 46,47 46,87 26,89
Çivril 46,47 46,87 26,89
Güney 46,45 46,85 26,89
Honaz 46,46 46,86 26,89
Kale 46,48 46,88 26,89
Pamukkale 46,46 46,86 26,89
Sarayköy 46,45 46,85 26,89
Serinhisar 46,47 46,87 26,89
Tavas 46,47 46,87 26,89

Denizli genelinde motorin ve kurşunsuz benzin fiyatları birbirine oldukça yakın seyrediyor. İl genelinde ortalama benzin fiyatı 46,46 TL, motorin fiyatı ise 46,86 TL seviyelerinde. En yüksek fiyatlar Çameli ilçesinde görülürken, en düşük fiyatlar ise Babadağ ve Sarayköy'de kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ