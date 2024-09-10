Futbolculuk kariyeri gibi teknik direktörlük kariyeri de başarılarla dolu olan Zinadine Zidane'ın yeni adresi İngiltere oluyor. En son 2021 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bir daha takım çalıştırmayan Zizou, İngiltere'nin dev ekibi Manchester United'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Yaz döneminde adı birkaç sezondur kırmızı şeytanlarla anılan Fransız teknik adam bir kez daha United ile anılmaya başladı.

Ada basınından Mirror Football’un haberine göre; Manchester United’ın en büyük yatırımcılarından birisi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Fransız efsaneyi Kırmızı Şeytanlar’ın bir sonraki teknik direktörü olarak görmek istiyor.

Fransa istedi olmadı

İspanyol devinden ayrıldıktan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçmeyi hayal eden Zidane’ın bu hedefin gerçekleşmemesinin ardından gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmemişti.

Gözler Ten Hag'da

Erik Ten Hag'ın kötü performansı sonrası geleceği tartışılırken takımı toparlayacak ismin Zidane olduğu belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda göstereceği performansın, bir karar varılıp varılmayacağı konusunda önemli olduğu aktarıldı.