İzmir Resim ve Heykel Müzesi Dünya Sanat Günü nedeniyle özel bir etkinliğe imza attı. Kutlama programında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri canlı performans sergiledi. Sonrasında Çellist Adasu Akın mini bir konser verdi. Akabinde ise İzmir Resim ve Heykel Müzesi geçici sergi salonunda Dünya Sanat Günü Sergisi törenle açıldı.

Ayşe Füruzan Caman- Varol Topaç- Pınar Okyay

Dünya Sanat Günü kapsamında Kültür Sanat Fabrikası İzmir Resim Heykel Müzesi geçici salonunda küratörlüğünü Ferhunde Algaç Meriç’in üslendiği karma sergi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Açılış konuşmasında Ferhunde Algaç Meriç sanatın ve sanatçının önemine değinerek şu ifadeleri kullandı; ‘’ Sanat, varoluşundan itibaren günümüze kadar insanoğlu ile birlikte evrilerek yaşamı daha anlamlı bir hale getirmek adına aydınlatıcı ve yön gösterici ebedi bir rol oynuyor. Bu evrilme süreci, sanatçı aracılığı ile sanat eserinde biçimlenerek sonlanır ve bizim dünyayı algılayışımıza bir nebze olsa da yardımcı olur. Esasen sanat, insanı ilgilendiren tüm durumları birbirinden ayırmadan içine alan, eklemlenerek, iç içe geçerek gelişen ve yeni anlamlar, yeni biçimler ortaya çıkaran sanatçı olmaksızın var olamaz. Hızlı bir iletişim çağının, yadsınamaz bir gerçeklik yanılsamasının tam ortasında kaldığımız aslında tam da şu anda yaşadığımız dünya, bir temsilden ibaret. Ortaya çıkan sanat eseri de bu temsiliyetin izlerini taşıyan, sanat imgesi olarak sanatçı tarafından nesnelleşir. Tersine dönmüş bir algı dünyasında sanatçı olmak, sanat yapmak ve sanat nesnesini görünür kılmak her ne kadar meşakkatli bir süreç olsa da bu yolda varoluşunu ortaya koymak sanatçının tek gayesidir. Bugün sadece görsel beğeniye sahip olmayan; düşünce, kavram, fikir ve estetik beğeniyi, öğretiyi içinde barındıran bambaşka yeni birçok sanat dilini, sanat biçimini, etkinliğini sonsuz kere çoğaltan sanatçıya ve sanata sonsuz teşekkürler… “Dünya Sanat Günümüz” kutlu olsun’’.

Ayşe Füruzan Caman-Merih Tekin Bender