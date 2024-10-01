Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Philip Morris Türkiye çalışanları çevre gönüllüleri olarak Foça ve Torbalı’da temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, çevre kirliliği ve atık sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenlenirken, yerel belediye başkanları ve bölge halkı da bu çabalara destek verdi.

Çevre farkındalığı artıyor

Dünya genelinde her yıl 20 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Temizlik Günü, milyonlarca çevre gönüllüsünü bir araya getiriyor. Bu özel günde, küresel atık probleminin azaltılması ve çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak hedefleniyor. Philip Morris Türkiye çalışanları da bu çerçevede önemli bir adım atarak, İzmir’in iki farklı noktasında temizlik faaliyetlerine katıldı.

Foça’daki Orak Adası’nda 20 Eylül’de gerçekleştirilen etkinlikte Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve belediye çalışanları da gönüllülerle birlikte atık topladı. Başkan Fıçı, bu tür faaliyetlerin çevre bilincinin yaygınlaştırılması adına önemli olduğunu vurgulayarak, “Kısa vadede çevremizi temizlemek elbette faydalı, ancak uzun vadede hedefimiz çevreyi koruma bilincini artırmaktır” dedi.

Torbalı’da geniş katılımlı temizlik faaliyeti

28 Eylül tarihinde Torbalı’daki Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu’nda gerçekleştirilen bir başka temizlik faaliyetine ise Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun katıldı. Geniş katılımın olduğu etkinlikte, sanayi kuruluşlarının ve gönüllülerin bir araya gelmesi çevre temizliği açısından önemli bir farkındalık oluşturdu.

Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, çevre kirliliğinin iklim değişikliğine yol açan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Çelik, “Bu tür etkinlikler, çevre kirliliğine karşı farkındalığı artırmak için çok değerli” diyerek bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik

Philip Morris Türkiye Fabrika Yöneticisi Isaac Diaz, şirket olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularına verdikleri önemi dile getirdi. Diaz, iklim değişikliği ile mücadelenin öncelikli gündemleri olduğunu ve bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Philip Morris Türkiye’nin hem çevresel hem de toplumsal katkılar sağlayarak farkındalık yaratmaya devam edeceğini ifade etti.